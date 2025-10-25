Informações de preço de Wrapped HSK (WHSK) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.290121 $ 0.290121 $ 0.290121 Mínimo 24h $ 0.30998 $ 0.30998 $ 0.30998 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.290121$ 0.290121 $ 0.290121 Máximo 24h $ 0.30998$ 0.30998 $ 0.30998 Máximo histórico $ 0.608571$ 0.608571 $ 0.608571 Menor preço $ 0.282035$ 0.282035 $ 0.282035 Variação de Preço (1h) +0.03% Alteração de Preço (1D) +3.46% Variação de Preço (7d) -10.40% Variação de Preço (7d) -10.40%

O preço em tempo real de Wrapped HSK (WHSK) é $0.309843. Nas últimas 24 horas, WHSK foi negociado entre a mínima de $ 0.290121 e a máxima de $ 0.30998, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WHSK é $ 0.608571, enquanto o mais baixo é $ 0.282035.

Em termos de desempenho de curto prazo, WHSK variou +0.03% na última hora, +3.46% nas últimas 24 horas e -10.40% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped HSK (WHSK)

Capitalização de mercado $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Fornecimento Circulante 3.84M 3.84M 3.84M Fornecimento total 3,844,652.369698541 3,844,652.369698541 3,844,652.369698541

A capitalização de mercado atual de Wrapped HSK é $ 1.19M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WHSK é 3.84M, com um fornecimento total de 3844652.369698541. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.19M.