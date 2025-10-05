Informações de preço de Wrapped HLP (WHLP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 1.019 Máximo 24h $ 1.028 Máximo histórico $ 1.048 Menor preço $ 0.915753 Variação de Preço (1h) -0.02% Alteração de Preço (1D) +0.00% Variação de Preço (7d) +0.22%

O preço em tempo real de Wrapped HLP (WHLP) é $1.024. Nas últimas 24 horas, WHLP foi negociado entre a mínima de $ 1.019 e a máxima de $ 1.028, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WHLP é $ 1.048, enquanto o mais baixo é $ 0.915753.

Em termos de desempenho de curto prazo, WHLP variou -0.02% na última hora, +0.00% nas últimas 24 horas e +0.22% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped HLP (WHLP)

Capitalização de mercado $ 7.07M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.07M Fornecimento Circulante 6.91M Fornecimento total 6,912,236.887182

A capitalização de mercado atual de Wrapped HLP é $ 7.07M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WHLP é 6.91M, com um fornecimento total de 6912236.887182. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.07M.