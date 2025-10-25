Informações de preço de Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 110,492 Máximo 24h $ 110,985 Máximo histórico $ 124,609 Menor preço $ 104,626 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) +0.30% Variação de Preço (7d) +3.93%

O preço em tempo real de Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) é $110,829. Nas últimas 24 horas, WGBTC foi negociado entre a mínima de $ 110,492 e a máxima de $ 110,985, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WGBTC é $ 124,609, enquanto o mais baixo é $ 104,626.

Em termos de desempenho de curto prazo, WGBTC variou +0.01% na última hora, +0.30% nas últimas 24 horas e +3.93% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Capitalização de mercado $ 390.08K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 390.08K Fornecimento Circulante 3.52 Fornecimento total 3.519631789679178

A capitalização de mercado atual de Wrapped Goat Bitcoin é $ 390.08K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WGBTC é 3.52, com um fornecimento total de 3.519631789679178. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 390.08K.