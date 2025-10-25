Informações de preço de Wrapped Elephant (WELEPHANT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00517611 $ 0.00517611 $ 0.00517611 Mínimo 24h $ 0.00535004 $ 0.00535004 $ 0.00535004 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00517611$ 0.00517611 $ 0.00517611 Máximo 24h $ 0.00535004$ 0.00535004 $ 0.00535004 Máximo histórico $ 0.00642276$ 0.00642276 $ 0.00642276 Menor preço $ 0.00465357$ 0.00465357 $ 0.00465357 Variação de Preço (1h) +0.55% Alteração de Preço (1D) +0.74% Variação de Preço (7d) -0.43% Variação de Preço (7d) -0.43%

O preço em tempo real de Wrapped Elephant (WELEPHANT) é $0.00531584. Nas últimas 24 horas, WELEPHANT foi negociado entre a mínima de $ 0.00517611 e a máxima de $ 0.00535004, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WELEPHANT é $ 0.00642276, enquanto o mais baixo é $ 0.00465357.

Em termos de desempenho de curto prazo, WELEPHANT variou +0.55% na última hora, +0.74% nas últimas 24 horas e -0.43% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Capitalização de mercado $ 170.35K$ 170.35K $ 170.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 170.35K$ 170.35K $ 170.35K Fornecimento Circulante 32.05M 32.05M 32.05M Fornecimento total 32,047,975.80137612 32,047,975.80137612 32,047,975.80137612

A capitalização de mercado atual de Wrapped Elephant é $ 170.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WELEPHANT é 32.05M, com um fornecimento total de 32047975.80137612. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 170.35K.