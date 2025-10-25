Informações de preço de Wrapped DOR (WDOR) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00916377$ 0.00916377 $ 0.00916377 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Wrapped DOR (WDOR) é --. Nas últimas 24 horas, WDOR foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WDOR é $ 0.00916377, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, WDOR variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped DOR (WDOR)

Capitalização de mercado $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Fornecimento Circulante 42.50M 42.50M 42.50M Fornecimento total 42,500,000.0 42,500,000.0 42,500,000.0

A capitalização de mercado atual de Wrapped DOR é $ 16.13K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WDOR é 42.50M, com um fornecimento total de 42500000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.13K.