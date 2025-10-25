Informações de preço de Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Mínimo 24h $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Máximo 24h $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Máximo histórico $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Menor preço $ 0.988984$ 0.988984 $ 0.988984 Variação de Preço (1h) -0.02% Alteração de Preço (1D) -0.17% Variação de Preço (7d) -0.11% Variação de Preço (7d) -0.11%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) é $1.001. Nas últimas 24 horas, WAPLAUSDT0 foi negociado entre a mínima de $ 1.001 e a máxima de $ 1.005, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAPLAUSDT0 é $ 1.029, enquanto o mais baixo é $ 0.988984.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAPLAUSDT0 variou -0.02% na última hora, -0.17% nas últimas 24 horas e -0.11% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Capitalização de mercado $ 58.52M$ 58.52M $ 58.52M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 58.52M$ 58.52M $ 58.52M Fornecimento Circulante 58.45M 58.45M 58.45M Fornecimento total 58,449,776.397308 58,449,776.397308 58,449,776.397308

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Plasma USDT0 é $ 58.52M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAPLAUSDT0 é 58.45M, com um fornecimento total de 58449776.397308. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 58.52M.