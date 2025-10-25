Informações de preço de Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.998132 $ 0.998132 $ 0.998132 Mínimo 24h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.998132$ 0.998132 $ 0.998132 Máximo 24h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Máximo histórico $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Menor preço $ 0.956016$ 0.956016 $ 0.956016 Variação de Preço (1h) -0.03% Alteração de Preço (1D) -0.08% Variação de Preço (7d) -0.17% Variação de Preço (7d) -0.17%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) é $0.998361. Nas últimas 24 horas, WAPLAUSDE foi negociado entre a mínima de $ 0.998132 e a máxima de $ 1.001, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAPLAUSDE é $ 1.028, enquanto o mais baixo é $ 0.956016.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAPLAUSDE variou -0.03% na última hora, -0.08% nas últimas 24 horas e -0.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Capitalização de mercado $ 12.60M$ 12.60M $ 12.60M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.60M$ 12.60M $ 12.60M Fornecimento Circulante 12.62M 12.62M 12.62M Fornecimento total 12,620,828.25276277 12,620,828.25276277 12,620,828.25276277

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Plasma USDe é $ 12.60M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAPLAUSDE é 12.62M, com um fornecimento total de 12620828.25276277. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.60M.