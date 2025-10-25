Informações de preço de Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 5,168.19$ 5,168.19 $ 5,168.19 Menor preço $ 4,005.73$ 4,005.73 $ 4,005.73 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) é $4,381.62. Nas últimas 24 horas, WAOPTWETH foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAOPTWETH é $ 5,168.19, enquanto o mais baixo é $ 4,005.73.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAOPTWETH variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH)

Capitalização de mercado $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 900.43K$ 900.43K $ 900.43K Fornecimento Circulante 205.50 205.50 205.50 Fornecimento total 205.5023051627476 205.5023051627476 205.5023051627476

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Optimism WETH é $ 1.13M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAOPTWETH é 205.50, com um fornecimento total de 205.5023051627476. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 900.43K.