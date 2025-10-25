Informações de preço de Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 4,737.69 Máximo 24h $ 4,860.32 Máximo histórico $ 5,982.55 Menor preço $ 4,471.57 Variação de Preço (1h) +0.42% Alteração de Preço (1D) -0.33% Variação de Preço (7d) +2.02%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) é $4,804.69. Nas últimas 24 horas, WAGNOWSTETH foi negociado entre a mínima de $ 4,737.69 e a máxima de $ 4,860.32, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAGNOWSTETH é $ 5,982.55, enquanto o mais baixo é $ 4,471.57.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAGNOWSTETH variou +0.42% na última hora, -0.33% nas últimas 24 horas e +2.02% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

Capitalização de mercado $ 7.12M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.12M Fornecimento Circulante 1.48K Fornecimento total 1,480.952368170199

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Gnosis wstETH é $ 7.12M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAGNOWSTETH é 1.48K, com um fornecimento total de 1480.952368170199. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.12M.