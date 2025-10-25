Informações de preço de Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 3,962.88 $ 3,962.88 $ 3,962.88 Mínimo 24h $ 4,066.92 $ 4,066.92 $ 4,066.92 Máximo 24h Mínimo 24h $ 3,962.88$ 3,962.88 $ 3,962.88 Máximo 24h $ 4,066.92$ 4,066.92 $ 4,066.92 Máximo histórico $ 5,023.11$ 5,023.11 $ 5,023.11 Menor preço $ 3,736.37$ 3,736.37 $ 3,736.37 Variação de Preço (1h) +0.43% Alteração de Preço (1D) -0.33% Variação de Preço (7d) +1.96% Variação de Preço (7d) +1.96%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) é $4,011.29. Nas últimas 24 horas, WAGNOWETH foi negociado entre a mínima de $ 3,962.88 e a máxima de $ 4,066.92, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAGNOWETH é $ 5,023.11, enquanto o mais baixo é $ 3,736.37.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAGNOWETH variou +0.43% na última hora, -0.33% nas últimas 24 horas e +1.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)

Capitalização de mercado $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.04M$ 4.04M $ 4.04M Fornecimento Circulante 1.01K 1.01K 1.01K Fornecimento total 1,008.319659295281 1,008.319659295281 1,008.319659295281

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Gnosis WETH é $ 4.04M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAGNOWETH é 1.01K, com um fornecimento total de 1008.319659295281. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.04M.