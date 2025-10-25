Informações de preço de Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 127.02 $ 127.02 $ 127.02 Mínimo 24h $ 131.51 $ 131.51 $ 131.51 Máximo 24h Mínimo 24h $ 127.02$ 127.02 $ 127.02 Máximo 24h $ 131.51$ 131.51 $ 131.51 Máximo histórico $ 171.93$ 171.93 $ 171.93 Menor preço $ 118.89$ 118.89 $ 118.89 Variação de Preço (1h) +0.85% Alteração de Preço (1D) -0.03% Variação de Preço (7d) +4.27% Variação de Preço (7d) +4.27%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) é $130.54. Nas últimas 24 horas, WAGNOGNO foi negociado entre a mínima de $ 127.02 e a máxima de $ 131.51, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAGNOGNO é $ 171.93, enquanto o mais baixo é $ 118.89.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAGNOGNO variou +0.85% na última hora, -0.03% nas últimas 24 horas e +4.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Capitalização de mercado $ 95.55K$ 95.55K $ 95.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 95.55K$ 95.55K $ 95.55K Fornecimento Circulante 735.90 735.90 735.90 Fornecimento total 735.8987984011624 735.8987984011624 735.8987984011624

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Gnosis GNO é $ 95.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAGNOGNO é 735.90, com um fornecimento total de 735.8987984011624. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 95.55K.