Informações de preço de Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 4,078.83 $ 4,078.83 $ 4,078.83 Mínimo 24h $ 4,205.06 $ 4,205.06 $ 4,205.06 Máximo 24h Mínimo 24h $ 4,078.83$ 4,078.83 $ 4,078.83 Máximo 24h $ 4,205.06$ 4,205.06 $ 4,205.06 Máximo histórico $ 5,206.48$ 5,206.48 $ 5,206.48 Menor preço $ 3,549.35$ 3,549.35 $ 3,549.35 Variação de Preço (1h) -0.03% Alteração de Preço (1D) -0.71% Variação de Preço (7d) +1.49% Variação de Preço (7d) +1.49%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) é $4,141.47. Nas últimas 24 horas, WAETHWETH foi negociado entre a mínima de $ 4,078.83 e a máxima de $ 4,205.06, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAETHWETH é $ 5,206.48, enquanto o mais baixo é $ 3,549.35.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAETHWETH variou -0.03% na última hora, -0.71% nas últimas 24 horas e +1.49% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

Capitalização de mercado $ 147.67M$ 147.67M $ 147.67M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 147.67M$ 147.67M $ 147.67M Fornecimento Circulante 35.63K 35.63K 35.63K Fornecimento total 35,629.82523819295 35,629.82523819295 35,629.82523819295

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Ethereum WETH é $ 147.67M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAETHWETH é 35.63K, com um fornecimento total de 35629.82523819295. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 147.67M.