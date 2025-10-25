Informações de preço de Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Mínimo 24h $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Máximo 24h $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Máximo histórico $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Menor preço $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -0.00% Variação de Preço (7d) +0.05% Variação de Preço (7d) +0.05%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) é $1.14. Nas últimas 24 horas, WAETHUSDT foi negociado entre a mínima de $ 1.14 e a máxima de $ 1.14, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAETHUSDT é $ 1.23, enquanto o mais baixo é $ 1.033.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAETHUSDT variou -0.00% na última hora, -0.00% nas últimas 24 horas e +0.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Capitalização de mercado $ 115.73M$ 115.73M $ 115.73M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 115.73M$ 115.73M $ 115.73M Fornecimento Circulante 101.17M 101.17M 101.17M Fornecimento total 101,168,497.9115 101,168,497.9115 101,168,497.9115

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Ethereum USDT é $ 115.73M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAETHUSDT é 101.17M, com um fornecimento total de 101168497.9115. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 115.73M.