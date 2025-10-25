Informações de preço de Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Mínimo 24h $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Máximo 24h $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Máximo histórico $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Menor preço $ 0.965606$ 0.965606 $ 0.965606 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +0.00% Variação de Preço (7d) +0.06% Variação de Preço (7d) +0.06%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) é $1.15. Nas últimas 24 horas, WAETHUSDC foi negociado entre a mínima de $ 1.15 e a máxima de $ 1.15, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAETHUSDC é $ 1.27, enquanto o mais baixo é $ 0.965606.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAETHUSDC variou -- na última hora, +0.00% nas últimas 24 horas e +0.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

Capitalização de mercado $ 130.45M$ 130.45M $ 130.45M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 130.45M$ 130.45M $ 130.45M Fornecimento Circulante 113.52M 113.52M 113.52M Fornecimento total 113,521,311.471416 113,521,311.471416 113,521,311.471416

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Ethereum USDC é $ 130.45M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAETHUSDC é 113.52M, com um fornecimento total de 113521311.471416. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 130.45M.