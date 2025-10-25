Informações de preço de Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 4,684.17 $ 4,684.17 $ 4,684.17 Mínimo 24h $ 4,895.19 $ 4,895.19 $ 4,895.19 Máximo 24h Mínimo 24h $ 4,684.17$ 4,684.17 $ 4,684.17 Máximo 24h $ 4,895.19$ 4,895.19 $ 4,895.19 Máximo histórico $ 6,300.14$ 6,300.14 $ 6,300.14 Menor preço $ 3,160.66$ 3,160.66 $ 3,160.66 Variação de Preço (1h) -0.42% Alteração de Preço (1D) -1.61% Variação de Preço (7d) +1.07% Variação de Preço (7d) +1.07%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) é $4,768.82. Nas últimas 24 horas, WAETHLIDOWSTETH foi negociado entre a mínima de $ 4,684.17 e a máxima de $ 4,895.19, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAETHLIDOWSTETH é $ 6,300.14, enquanto o mais baixo é $ 3,160.66.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAETHLIDOWSTETH variou -0.42% na última hora, -1.61% nas últimas 24 horas e +1.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)

Capitalização de mercado $ 11.22M$ 11.22M $ 11.22M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.22M$ 11.22M $ 11.22M Fornecimento Circulante 2.34K 2.34K 2.34K Fornecimento total 2,340.514487851072 2,340.514487851072 2,340.514487851072

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH é $ 11.22M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAETHLIDOWSTETH é 2.34K, com um fornecimento total de 2340.514487851072. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.22M.