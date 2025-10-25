Informações de preço de Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 3,936.55 $ 3,936.55 $ 3,936.55 Mínimo 24h $ 4,283.79 $ 4,283.79 $ 4,283.79 Máximo 24h Mínimo 24h $ 3,936.55$ 3,936.55 $ 3,936.55 Máximo 24h $ 4,283.79$ 4,283.79 $ 4,283.79 Máximo histórico $ 5,312.72$ 5,312.72 $ 5,312.72 Menor preço $ 1,900.47$ 1,900.47 $ 1,900.47 Variação de Preço (1h) +0.31% Alteração de Preço (1D) -1.62% Variação de Preço (7d) +0.98% Variação de Preço (7d) +0.98%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) é $4,007.69. Nas últimas 24 horas, WAETHLIDOWETH foi negociado entre a mínima de $ 3,936.55 e a máxima de $ 4,283.79, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAETHLIDOWETH é $ 5,312.72, enquanto o mais baixo é $ 1,900.47.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAETHLIDOWETH variou +0.31% na última hora, -1.62% nas últimas 24 horas e +0.98% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

Capitalização de mercado $ 4.77M$ 4.77M $ 4.77M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.77M$ 4.77M $ 4.77M Fornecimento Circulante 1.18K 1.18K 1.18K Fornecimento total 1,184.181032612157 1,184.181032612157 1,184.181032612157

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Ethereum Lido WETH é $ 4.77M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAETHLIDOWETH é 1.18K, com um fornecimento total de 1184.181032612157. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.77M.