Informações de preço de Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Mínimo 24h $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 Máximo 24h $ 1.022$ 1.022 $ 1.022 Máximo histórico $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Menor preço $ 0.920237$ 0.920237 $ 0.920237 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) +0.00% Variação de Preço (7d) +0.03% Variação de Preço (7d) +0.03%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) é $1.022. Nas últimas 24 horas, WAETHLIDOGHO foi negociado entre a mínima de $ 1.022 e a máxima de $ 1.022, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAETHLIDOGHO é $ 1.11, enquanto o mais baixo é $ 0.920237.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAETHLIDOGHO variou -0.00% na última hora, +0.00% nas últimas 24 horas e +0.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Capitalização de mercado $ 17.59M$ 17.59M $ 17.59M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.59M$ 17.59M $ 17.59M Fornecimento Circulante 17.21M 17.21M 17.21M Fornecimento total 17,211,627.20816379 17,211,627.20816379 17,211,627.20816379

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Ethereum Lido GHO é $ 17.59M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAETHLIDOGHO é 17.21M, com um fornecimento total de 17211627.20816379. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.59M.