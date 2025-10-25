Informações de preço de Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 4,726.06 Máximo 24h $ 5,119.98 Máximo histórico $ 8,323.65 Menor preço $ 4,293.25 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.57% Variação de Preço (7d) +1.28%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) é $4,798.93. Nas últimas 24 horas, WABASWSTETH foi negociado entre a mínima de $ 4,726.06 e a máxima de $ 5,119.98, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WABASWSTETH é $ 8,323.65, enquanto o mais baixo é $ 4,293.25.

Em termos de desempenho de curto prazo, WABASWSTETH variou -- na última hora, -0.57% nas últimas 24 horas e +1.28% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Capitalização de mercado $ 158.28K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 158.28K Fornecimento Circulante 32.98 Fornecimento total 32.98329915840897

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Base wstETH é $ 158.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WABASWSTETH é 32.98, com um fornecimento total de 32.98329915840897. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 158.28K.