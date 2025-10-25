Informações de preço de Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 4,006.71 $ 4,006.71 $ 4,006.71 Mínimo 24h $ 4,332.25 $ 4,332.25 $ 4,332.25 Máximo 24h Mínimo 24h $ 4,006.71$ 4,006.71 $ 4,006.71 Máximo 24h $ 4,332.25$ 4,332.25 $ 4,332.25 Máximo histórico $ 7,104.16$ 7,104.16 $ 7,104.16 Menor preço $ 3,674.28$ 3,674.28 $ 3,674.28 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -1.10% Variação de Preço (7d) +1.60% Variação de Preço (7d) +1.60%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) é $4,068.55. Nas últimas 24 horas, WABASWETH foi negociado entre a mínima de $ 4,006.71 e a máxima de $ 4,332.25, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WABASWETH é $ 7,104.16, enquanto o mais baixo é $ 3,674.28.

Em termos de desempenho de curto prazo, WABASWETH variou -- na última hora, -1.10% nas últimas 24 horas e +1.60% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Capitalização de mercado $ 954.55K$ 954.55K $ 954.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 954.55K$ 954.55K $ 954.55K Fornecimento Circulante 234.60 234.60 234.60 Fornecimento total 234.5953856626515 234.5953856626515 234.5953856626515

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Base WETH é $ 954.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WABASWETH é 234.60, com um fornecimento total de 234.5953856626515. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 954.55K.