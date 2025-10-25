Informações de preço de Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Mínimo 24h $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.055$ 1.055 $ 1.055 Máximo 24h $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Máximo histórico $ 2.18$ 2.18 $ 2.18 Menor preço $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) +0.15% Variação de Preço (7d) -0.01% Variação de Preço (7d) -0.01%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) é $1.11. Nas últimas 24 horas, WABASUSDC foi negociado entre a mínima de $ 1.055 e a máxima de $ 1.16, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WABASUSDC é $ 2.18, enquanto o mais baixo é $ 1.011.

Em termos de desempenho de curto prazo, WABASUSDC variou +0.01% na última hora, +0.15% nas últimas 24 horas e -0.01% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC)

Capitalização de mercado $ 8.80M$ 8.80M $ 8.80M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.80M$ 8.80M $ 8.80M Fornecimento Circulante 7.92M 7.92M 7.92M Fornecimento total 7,916,185.030674 7,916,185.030674 7,916,185.030674

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Base USDC é $ 8.80M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WABASUSDC é 7.92M, com um fornecimento total de 7916185.030674. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.80M.