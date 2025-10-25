Informações de preço de Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.991997 $ 0.991997 $ 0.991997 Mínimo 24h $ 1.072 $ 1.072 $ 1.072 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.991997$ 0.991997 $ 0.991997 Máximo 24h $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 Máximo histórico $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Menor preço $ 0.81731$ 0.81731 $ 0.81731 Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) -0.01% Variação de Preço (7d) +0.12% Variação de Preço (7d) +0.12%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) é $1.028. Nas últimas 24 horas, WABASGHO foi negociado entre a mínima de $ 0.991997 e a máxima de $ 1.072, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WABASGHO é $ 1.25, enquanto o mais baixo é $ 0.81731.

Em termos de desempenho de curto prazo, WABASGHO variou -0.00% na última hora, -0.01% nas últimas 24 horas e +0.12% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)

Capitalização de mercado $ 12.00M$ 12.00M $ 12.00M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.00M$ 12.00M $ 12.00M Fornecimento Circulante 11.68M 11.68M 11.68M Fornecimento total 11,678,291.11802653 11,678,291.11802653 11,678,291.11802653

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Base GHO é $ 12.00M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WABASGHO é 11.68M, com um fornecimento total de 11678291.11802653. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.00M.