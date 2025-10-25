Informações de preço de Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.18 Mínimo 24h $ 1.19 Máximo 24h $ 1.2 Máximo histórico $ 1.16 Menor preço Variação de Preço (1h) -0.00% Alteração de Preço (1D) +0.13% Variação de Preço (7d) +0.06%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) é $1.19. Nas últimas 24 horas, WABASEURC foi negociado entre a mínima de $ 1.18 e a máxima de $ 1.19, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WABASEURC é $ 1.2, enquanto o mais baixo é $ 1.16.

Em termos de desempenho de curto prazo, WABASEURC variou -0.00% na última hora, +0.13% nas últimas 24 horas e +0.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

Capitalização de mercado $ 141.84K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 141.84K Fornecimento Circulante 119.62K Fornecimento total 119,618.344057

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Base EURC é $ 141.84K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WABASEURC é 119.62K, com um fornecimento total de 119618.344057. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 141.84K.