Informações de preço de Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 20.39 $ 20.39 $ 20.39 Mínimo 24h $ 21.41 $ 21.41 $ 21.41 Máximo 24h Mínimo 24h $ 20.39$ 20.39 $ 20.39 Máximo 24h $ 21.41$ 21.41 $ 21.41 Máximo histórico $ 37.8$ 37.8 $ 37.8 Menor preço $ 9.46$ 9.46 $ 9.46 Variação de Preço (1h) +0.35% Alteração de Preço (1D) -0.33% Variação de Preço (7d) -2.97% Variação de Preço (7d) -2.97%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) é $20.88. Nas últimas 24 horas, WAAVAWAVAX foi negociado entre a mínima de $ 20.39 e a máxima de $ 21.41, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAAVAWAVAX é $ 37.8, enquanto o mais baixo é $ 9.46.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAAVAWAVAX variou +0.35% na última hora, -0.33% nas últimas 24 horas e -2.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)

Capitalização de mercado $ 110.08K$ 110.08K $ 110.08K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 110.08K$ 110.08K $ 110.08K Fornecimento Circulante 5.28K 5.28K 5.28K Fornecimento total 5,275.624836044423 5,275.624836044423 5,275.624836044423

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Avalanche WAVAX é $ 110.08K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAAVAWAVAX é 5.28K, com um fornecimento total de 5275.624836044423. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 110.08K.