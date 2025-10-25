Informações de preço de Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.18 Mínimo 24h $ 1.21 Máximo 24h Máximo histórico $ 1.44 Menor preço $ 0.574882 Variação de Preço (1h) +0.05% Alteração de Preço (1D) +0.24% Variação de Preço (7d) -1.35%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) é $1.19. Nas últimas 24 horas, WAAVAUSDT foi negociado entre a mínima de $ 1.18 e a máxima de $ 1.21, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAAVAUSDT é $ 1.44, enquanto o mais baixo é $ 0.574882.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAAVAUSDT variou +0.05% na última hora, +0.24% nas últimas 24 horas e -1.35% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Capitalização de mercado $ 98.47K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 98.47K Fornecimento Circulante 83.00K Fornecimento total 82,997.502504

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Avalanche USDT é $ 98.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAAVAUSDT é 83.00K, com um fornecimento total de 82997.502504. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 98.47K.