Informações de preço de Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Mínimo 24h $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Máximo 24h $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Máximo histórico $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 Menor preço $ 0.566241$ 0.566241 $ 0.566241 Variação de Preço (1h) +0.28% Alteração de Preço (1D) +0.25% Variação de Preço (7d) -0.25% Variação de Preço (7d) -0.25%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) é $1.17. Nas últimas 24 horas, WAAVAUSDC foi negociado entre a mínima de $ 1.16 e a máxima de $ 1.19, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAAVAUSDC é $ 1.41, enquanto o mais baixo é $ 0.566241.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAAVAUSDC variou +0.28% na última hora, +0.25% nas últimas 24 horas e -0.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Capitalização de mercado $ 130.22K$ 130.22K $ 130.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 130.22K$ 130.22K $ 130.22K Fornecimento Circulante 111.24K 111.24K 111.24K Fornecimento total 111,239.324853 111,239.324853 111,239.324853

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Avalanche USDC é $ 130.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAAVAUSDC é 111.24K, com um fornecimento total de 111239.324853. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 130.22K.