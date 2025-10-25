Informações de preço de Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 23.57 $ 23.57 $ 23.57 Mínimo 24h $ 24.25 $ 24.25 $ 24.25 Máximo 24h Mínimo 24h $ 23.57$ 23.57 $ 23.57 Máximo 24h $ 24.25$ 24.25 $ 24.25 Máximo histórico $ 43.88$ 43.88 $ 43.88 Menor preço $ 14.82$ 14.82 $ 14.82 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) -1.25% Variação de Preço (7d) -4.29% Variação de Preço (7d) -4.29%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) é $23.77. Nas últimas 24 horas, WAAVASAVAX foi negociado entre a mínima de $ 23.57 e a máxima de $ 24.25, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAAVASAVAX é $ 43.88, enquanto o mais baixo é $ 14.82.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAAVASAVAX variou 0.00% na última hora, -1.25% nas últimas 24 horas e -4.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Capitalização de mercado $ 244.92K$ 244.92K $ 244.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 244.92K$ 244.92K $ 244.92K Fornecimento Circulante 10.30K 10.30K 10.30K Fornecimento total 10,304.753573435 10,304.753573435 10,304.753573435

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Avalanche SAVAX é $ 244.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAAVASAVAX é 10.30K, com um fornecimento total de 10304.753573435. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 244.92K.