Informações de preço de Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 4,740.8 $ 4,740.8 $ 4,740.8 Mínimo 24h $ 4,839.28 $ 4,839.28 $ 4,839.28 Máximo 24h Mínimo 24h $ 4,740.8$ 4,740.8 $ 4,740.8 Máximo 24h $ 4,839.28$ 4,839.28 $ 4,839.28 Máximo histórico $ 6,078.71$ 6,078.71 $ 6,078.71 Menor preço $ 4,345.68$ 4,345.68 $ 4,345.68 Variação de Preço (1h) -0.03% Alteração de Preço (1D) -0.75% Variação de Preço (7d) +2.42% Variação de Preço (7d) +2.42%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) é $4,787.7. Nas últimas 24 horas, WAARBWSTETH foi negociado entre a mínima de $ 4,740.8 e a máxima de $ 4,839.28, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAARBWSTETH é $ 6,078.71, enquanto o mais baixo é $ 4,345.68.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAARBWSTETH variou -0.03% na última hora, -0.75% nas últimas 24 horas e +2.42% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

Capitalização de mercado $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Fornecimento Circulante 283.05 283.05 283.05 Fornecimento total 283.0499497328991 283.0499497328991 283.0499497328991

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Arbitrum wstETH é $ 1.36M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAARBWSTETH é 283.05, com um fornecimento total de 283.0499497328991. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.36M.