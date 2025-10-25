Informações de preço de Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 4,099.81 $ 4,099.81 $ 4,099.81 Mínimo 24h $ 4,206.84 $ 4,206.84 $ 4,206.84 Máximo 24h Mínimo 24h $ 4,099.81$ 4,099.81 $ 4,099.81 Máximo 24h $ 4,206.84$ 4,206.84 $ 4,206.84 Máximo histórico $ 5,197.67$ 5,197.67 $ 5,197.67 Menor preço $ 3,698.84$ 3,698.84 $ 3,698.84 Variação de Preço (1h) -0.21% Alteração de Preço (1D) -1.12% Variação de Preço (7d) +1.36% Variação de Preço (7d) +1.36%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) é $4,137.34. Nas últimas 24 horas, WAARBWETH foi negociado entre a mínima de $ 4,099.81 e a máxima de $ 4,206.84, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAARBWETH é $ 5,197.67, enquanto o mais baixo é $ 3,698.84.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAARBWETH variou -0.21% na última hora, -1.12% nas últimas 24 horas e +1.36% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH)

Capitalização de mercado $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Fornecimento Circulante 255.71 255.71 255.71 Fornecimento total 255.7087109882007 255.7087109882007 255.7087109882007

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Arbitrum WETH é $ 1.06M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAARBWETH é 255.71, com um fornecimento total de 255.7087109882007. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.06M.