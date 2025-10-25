Informações de preço de Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Mínimo 24h $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Máximo 24h $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 Máximo histórico $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Menor preço $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 Variação de Preço (1h) +0.21% Alteração de Preço (1D) -0.14% Variação de Preço (7d) -0.03% Variação de Preço (7d) -0.03%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) é $1.21. Nas últimas 24 horas, WAARBUSDT foi negociado entre a mínima de $ 1.19 e a máxima de $ 1.22, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAARBUSDT é $ 1.23, enquanto o mais baixo é $ 1.094.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAARBUSDT variou +0.21% na última hora, -0.14% nas últimas 24 horas e -0.03% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT)

Capitalização de mercado $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Fornecimento Circulante 2.57M 2.57M 2.57M Fornecimento total 2,569,338.684833 2,569,338.684833 2,569,338.684833

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Arbitrum USDT é $ 3.09M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAARBUSDT é 2.57M, com um fornecimento total de 2569338.684833. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.09M.