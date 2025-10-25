Informações de preço de Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Mínimo 24h $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Máximo 24h $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Máximo histórico $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Menor preço $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Variação de Preço (1h) +0.23% Alteração de Preço (1D) +0.11% Variação de Preço (7d) +0.21% Variação de Preço (7d) +0.21%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) é $1.16. Nas últimas 24 horas, WAARBUSDCN foi negociado entre a mínima de $ 1.14 e a máxima de $ 1.16, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAARBUSDCN é $ 1.18, enquanto o mais baixo é $ 1.046.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAARBUSDCN variou +0.23% na última hora, +0.11% nas últimas 24 horas e +0.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN)

Capitalização de mercado $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Fornecimento Circulante 3.66M 3.66M 3.66M Fornecimento total 3,659,122.59535 3,659,122.59535 3,659,122.59535

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Arbitrum USDCn é $ 4.22M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAARBUSDCN é 3.66M, com um fornecimento total de 3659122.59535. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.22M.