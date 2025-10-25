Informações de preço de Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.063 $ 1.063 $ 1.063 Mínimo 24h $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.063$ 1.063 $ 1.063 Máximo 24h $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 Máximo histórico $ 1.097$ 1.097 $ 1.097 Menor preço $ 0.976544$ 0.976544 $ 0.976544 Variação de Preço (1h) +0.15% Alteração de Preço (1D) -0.14% Variação de Preço (7d) +0.18% Variação de Preço (7d) +0.18%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) é $1.08. Nas últimas 24 horas, WAARBGHO foi negociado entre a mínima de $ 1.063 e a máxima de $ 1.086, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAARBGHO é $ 1.097, enquanto o mais baixo é $ 0.976544.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAARBGHO variou +0.15% na última hora, -0.14% nas últimas 24 horas e +0.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Capitalização de mercado $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M Fornecimento Circulante 5.36M 5.36M 5.36M Fornecimento total 5,356,179.888072044 5,356,179.888072044 5,356,179.888072044

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Arbitrum GHO é $ 5.77M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAARBGHO é 5.36M, com um fornecimento total de 5356179.888072044. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.77M.