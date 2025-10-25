Informações de preço de Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 4,138.33 $ 4,138.33 $ 4,138.33 Mínimo 24h $ 4,225.1 $ 4,225.1 $ 4,225.1 Máximo 24h Mínimo 24h $ 4,138.33$ 4,138.33 $ 4,138.33 Máximo 24h $ 4,225.1$ 4,225.1 $ 4,225.1 Máximo histórico $ 5,048.06$ 5,048.06 $ 5,048.06 Menor preço $ 3,833.47$ 3,833.47 $ 3,833.47 Variação de Preço (1h) -0.02% Alteração de Preço (1D) -0.75% Variação de Preço (7d) +1.86% Variação de Preço (7d) +1.86%

O preço em tempo real de Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) é $4,179.38. Nas últimas 24 horas, WAARBEZETH foi negociado entre a mínima de $ 4,138.33 e a máxima de $ 4,225.1, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WAARBEZETH é $ 5,048.06, enquanto o mais baixo é $ 3,833.47.

Em termos de desempenho de curto prazo, WAARBEZETH variou -0.02% na última hora, -0.75% nas últimas 24 horas e +1.86% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Capitalização de mercado $ 818.35K$ 818.35K $ 818.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 818.35K$ 818.35K $ 818.35K Fornecimento Circulante 195.76 195.76 195.76 Fornecimento total 195.7552684712592 195.7552684712592 195.7552684712592

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Arbitrum ezETH é $ 818.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAARBEZETH é 195.76, com um fornecimento total de 195.7552684712592. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 818.35K.