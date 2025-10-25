Informações de preço de Wrapped 0G (W0G) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.73 $ 1.73 $ 1.73 Mínimo 24h $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 Máximo 24h $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Máximo histórico $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 Menor preço $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 Variação de Preço (1h) +0.41% Alteração de Preço (1D) -1.55% Variação de Preço (7d) -6.67% Variação de Preço (7d) -6.67%

O preço em tempo real de Wrapped 0G (W0G) é $1.75. Nas últimas 24 horas, W0G foi negociado entre a mínima de $ 1.73 e a máxima de $ 1.79, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de W0G é $ 3.31, enquanto o mais baixo é $ 1.73.

Em termos de desempenho de curto prazo, W0G variou +0.41% na última hora, -1.55% nas últimas 24 horas e -6.67% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Wrapped 0G (W0G)

Capitalização de mercado $ 21.19M$ 21.19M $ 21.19M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.19M$ 21.19M $ 21.19M Fornecimento Circulante 12.14M 12.14M 12.14M Fornecimento total 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

A capitalização de mercado atual de Wrapped 0G é $ 21.19M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de W0G é 12.14M, com um fornecimento total de 12139349.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.19M.