Informações de preço de Worthless Coin (WORTHLESS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.02278096$ 0.02278096 $ 0.02278096 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.08% Alteração de Preço (1D) -14.01% Variação de Preço (7d) -51.27% Variação de Preço (7d) -51.27%

O preço em tempo real de Worthless Coin (WORTHLESS) é --. Nas últimas 24 horas, WORTHLESS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WORTHLESS é $ 0.02278096, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, WORTHLESS variou -0.08% na última hora, -14.01% nas últimas 24 horas e -51.27% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Worthless Coin (WORTHLESS)

Capitalização de mercado $ 221.34K$ 221.34K $ 221.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 221.34K$ 221.34K $ 221.34K Fornecimento Circulante 999.92M 999.92M 999.92M Fornecimento total 999,922,647.213228 999,922,647.213228 999,922,647.213228

A capitalização de mercado atual de Worthless Coin é $ 221.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WORTHLESS é 999.92M, com um fornecimento total de 999922647.213228. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 221.34K.