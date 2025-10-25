Informações de preço de Worthless (WORTHLESS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.03600135 Máximo 24h $ 0.04163229 Máximo histórico $ 0.09603 Menor preço $ 0.01145166 Variação de Preço (1h) +0.69% Alteração de Preço (1D) +2.91% Variação de Preço (7d) +67.50%

O preço em tempo real de Worthless (WORTHLESS) é $0.04025784. Nas últimas 24 horas, WORTHLESS foi negociado entre a mínima de $ 0.03600135 e a máxima de $ 0.04163229, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WORTHLESS é $ 0.09603, enquanto o mais baixo é $ 0.01145166.

Em termos de desempenho de curto prazo, WORTHLESS variou +0.69% na última hora, +2.91% nas últimas 24 horas e +67.50% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Worthless (WORTHLESS)

Capitalização de mercado $ 40.09M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 40.09M Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Worthless é $ 40.09M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WORTHLESS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 40.09M.