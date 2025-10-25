O que é WORT (WORT)

$WORT is a community-driven memecoin launched on the Cardano blockchain with a fixed supply of 1 billion tokens. Liquidity is burned and fully controlled by the Snek ecosystem, and the dev wallet holds 10%, with 7% currently vested for one month. Wort was launched via a hype launch model, allowing only 25 ADA buy-ins at a time to prevent large allocations and promote fair distribution. No single non-infrastructure wallet holding more than 3.1% and over 99 unique stake clusters participating—minimizing centralization risk. The token's cultural identity is rooted in its fictional universe, WortLand, inhabited by bizarre and whimsical creatures called Worts. While memetic in nature, Wort's long-term goal is to build a strong, expressive subculture within the Cardano ecosystem. Wort was intentionally launched on Cardano due to its stability, scalability, and uptime. The team continues to explore creative initiatives based on price and demand—ranging from art, music, and animations to memes and storytelling, encouraging active participation and creative freedom within its tight-knit community.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre WORT (WORT) Quanto vale hoje o WORT (WORT)? O preço ao vivo de WORT em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de WORT para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de WORT para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de WORT? A capitalização de mercado de WORT é $ 124.40K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de WORT? O fornecimento circulante de WORT é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WORT? WORT atingiu um preço máximo histórico de 0.0021556 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WORT? WORT atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de WORT? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WORT é -- USD . WORT vai subir ainda este ano? WORT pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WORT para uma análise mais detalhada.

