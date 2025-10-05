Informações de preço de Worlds First Memecoin (LOLCOIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00199704 $ 0.00199704 $ 0.00199704 Mínimo 24h $ 0.00255007 $ 0.00255007 $ 0.00255007 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00199704$ 0.00199704 $ 0.00199704 Máximo 24h $ 0.00255007$ 0.00255007 $ 0.00255007 Máximo histórico $ 0.00795894$ 0.00795894 $ 0.00795894 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.76% Alteração de Preço (1D) +8.13% Variação de Preço (7d) -11.26% Variação de Preço (7d) -11.26%

O preço em tempo real de Worlds First Memecoin (LOLCOIN) é $0.00218724. Nas últimas 24 horas, LOLCOIN foi negociado entre a mínima de $ 0.00199704 e a máxima de $ 0.00255007, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LOLCOIN é $ 0.00795894, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, LOLCOIN variou -0.76% na última hora, +8.13% nas últimas 24 horas e -11.26% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Worlds First Memecoin (LOLCOIN)

Capitalização de mercado $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Fornecimento Circulante 999.61M 999.61M 999.61M Fornecimento total 999,612,754.218761 999,612,754.218761 999,612,754.218761

A capitalização de mercado atual de Worlds First Memecoin é $ 2.19M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LOLCOIN é 999.61M, com um fornecimento total de 999612754.218761. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.19M.