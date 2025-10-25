O que é WONEY (WONEY)

$WONEY is a community-driven meme token created to unify and represent the diverse meme communities in the crypto ecosystem. Its purpose is to serve as a cultural currency for meme enthusiasts, offering a fun and recognizable medium of exchange across different communities. A portion of the supply has already been burned, introducing scarcity from the beginning. The project is listed on decentralized exchanges and is fully transparent about its nature: $WONEY has no intrinsic financial value and should not be considered an investment. It is designed purely for entertainment, community engagement, and as a symbol of the meme culture within the digital asset space.

Recurso de WONEY (WONEY) Site oficial

Previsão de preço do WONEY (em USD)

Quanto valerá WONEY (WONEY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em WONEY (WONEY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para WONEY.

WONEY para moedas locais

Tokenomics de WONEY (WONEY)

Compreender a tokenomics de WONEY (WONEY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token WONEY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre WONEY (WONEY) Quanto vale hoje o WONEY (WONEY)? O preço ao vivo de WONEY em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de WONEY para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de WONEY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de WONEY? A capitalização de mercado de WONEY é $ 15.65K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de WONEY? O fornecimento circulante de WONEY é de 871.71M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WONEY? WONEY atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WONEY? WONEY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de WONEY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WONEY é -- USD . WONEY vai subir ainda este ano? WONEY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WONEY para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o WONEY (WONEY)