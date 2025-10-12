Tokenomics de Womo (WM)
Tokenomics e análise de preços de Womo (WM)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Womo (WM), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Womo (WM)
WOMO is a DeFi protocol built on Sonic that turns capital into a game. Through rebasing, bonding, and yield farming, users compete to accumulate scarce $WM tokens as supply shrinks every 15 minutes. Backed by a growing treasury, WOMO blends game theory, degen culture, and value compression to create a race for wealth - where strategy is everything. Delivering sticky liquidity and TVL, WOMO creates very unique mechanics for capital utilization on the Sonic network, designed to bootstrap demand and user adoption. An actively managed treasury will create deeper liquidity and leverage yield opportunities.
Tokenomics de Womo (WM): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Womo (WM) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens WM que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens WM podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do WM, explore o preço em tempo real do token WM!
Previsão de preço de WM
Quer saber para onde o WM pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do WM combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
