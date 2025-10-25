Informações de preço de WolfWifBallz (BALLZ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0.080777 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.84% Variação de Preço (7d) +1.37%

O preço em tempo real de WolfWifBallz (BALLZ) é --. Nas últimas 24 horas, BALLZ foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BALLZ é $ 0.080777, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BALLZ variou -- na última hora, -0.84% nas últimas 24 horas e +1.37% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WolfWifBallz (BALLZ)

Capitalização de mercado $ 52.78K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 52.78K Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de WolfWifBallz é $ 52.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BALLZ é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 52.78K.