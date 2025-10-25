O que é WILDWEST (WILDW)

WILDWEST (WILDW) is the native token of the WILDWEST Launchpad & Utility Hub, a full-spectrum platform designed for crypto developers navigating the industry's untamed frontier. If crypto is the Wild West, WILDW is your Huckleberry—delivering essential infrastructure to build, launch, and grow. Projects launching on WILDWEST gain access to staking and token locking contracts, customizable NFT collection architecture, and token launch mechanics that generate high earnings. The platform offers a streamlined set of tools tailored for scalable, end-to-end development. More than a launchpad, WILDWEST is a utility-rich ecosystem driving innovation across the blockchain landscape.

Quanto valerá WILDWEST (WILDW) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em WILDWEST (WILDW) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para WILDWEST.

Compreender a tokenomics de WILDWEST (WILDW) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token WILDW agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre WILDWEST (WILDW) Quanto vale hoje o WILDWEST (WILDW)? O preço ao vivo de WILDW em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de WILDW para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de WILDW para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de WILDWEST? A capitalização de mercado de WILDW é $ 141.72K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de WILDW? O fornecimento circulante de WILDW é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WILDW? WILDW atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WILDW? WILDW atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de WILDW? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WILDW é -- USD . WILDW vai subir ainda este ano? WILDW pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WILDW para uma análise mais detalhada.

