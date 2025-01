O que é when (WHEN)

Welcome to WHEN. We are a unified collective and community that is for protecting the good, privacy, and freedom of humanity WHEN. Each of us is responsible for architecting the future of the world. Through our combined efforts, we can be a harmonious and collaborative community that helps society revert back to a decentralized world that creates freedom, fairness, and equal opportunity for every citizen regardless of race, status, or wealth.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de when (WHEN) Whitepaper Site oficial