Informações de preço de WhaleAI (WHAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.138423 $ 0.138423 $ 0.138423 Mínimo 24h $ 0.142886 $ 0.142886 $ 0.142886 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.138423$ 0.138423 $ 0.138423 Máximo 24h $ 0.142886$ 0.142886 $ 0.142886 Máximo histórico $ 0.532364$ 0.532364 $ 0.532364 Menor preço $ 0.068646$ 0.068646 $ 0.068646 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.53% Variação de Preço (7d) +0.80% Variação de Preço (7d) +0.80%

O preço em tempo real de WhaleAI (WHAI) é $0.140601. Nas últimas 24 horas, WHAI foi negociado entre a mínima de $ 0.138423 e a máxima de $ 0.142886, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WHAI é $ 0.532364, enquanto o mais baixo é $ 0.068646.

Em termos de desempenho de curto prazo, WHAI variou -- na última hora, -0.53% nas últimas 24 horas e +0.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WhaleAI (WHAI)

Capitalização de mercado $ 140.60K$ 140.60K $ 140.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 140.60K$ 140.60K $ 140.60K Fornecimento Circulante 1.00M 1.00M 1.00M Fornecimento total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de WhaleAI é $ 140.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WHAI é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 140.60K.