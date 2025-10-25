O que é Weth Hedz (HEDZ)

WETH HEDZ is a meme token and NFT project that satirizes, celebrates, and documents the beautiful chaos of full-time crypto addiction. If you're not on Meth, you're probably on Weth. We're not here to sell you hype. We're here to reflect what happens when "candles" becomes your personality. Serving the unhinged obsession with crypto, DeFi, JPEG culture, and blockchain degeneracy. It's a satirical art and culture movement. A support group for the chainbound. tribute to the hopelessly online. We represent the people who told their families, "Trust me, i can 2X the money I owe you ," The ones who see a bowl of cereal and wonder if it's tokenized yet. We're here to show you what the crypto space actually looks like: Unstable, hilarious, dangerous, brilliant. Exactly like the people in it. The $HEDZ token is the fuel behind the madness, powering staking, utility, rewards, and whatever else the devs dream up in their next dopamine spiral. Because we're not just here for the memes. We're building utility — in our own, unhinged way.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Weth Hedz (HEDZ) Quanto vale hoje o Weth Hedz (HEDZ)? O preço ao vivo de HEDZ em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de HEDZ para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de HEDZ para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Weth Hedz? A capitalização de mercado de HEDZ é $ 9.19K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de HEDZ? O fornecimento circulante de HEDZ é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de HEDZ? HEDZ atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de HEDZ? HEDZ atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de HEDZ? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para HEDZ é -- USD . HEDZ vai subir ainda este ano? HEDZ pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do HEDZ para uma análise mais detalhada.

