Tokenomics e análise de preços de WaterMinder (WMDR)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de WaterMinder (WMDR), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre WaterMinder (WMDR)
WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.
Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.
Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.
The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.
We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.
Tokenomics de WaterMinder (WMDR): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de WaterMinder (WMDR) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens WMDR que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens WMDR podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do WMDR, explore o preço em tempo real do token WMDR!
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
