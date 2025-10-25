O que é WaterMinder (WMDR)

WaterMinder's mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we've been helping people stay hydrated. Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It's been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor's Choice Award and being named Apple's Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women's Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact. Beyond its success in the app world, we've expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives. The app's versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android. We're thrilled to keep pushing the boundaries of what's possible in health and technology.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre WaterMinder (WMDR) Quanto vale hoje o WaterMinder (WMDR)? O preço ao vivo de WMDR em USD é 0.00024121 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de WMDR para USD? $ 0.00024121 . Confira o O preço atual de WMDR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de WaterMinder? A capitalização de mercado de WMDR é $ 241.20K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de WMDR? O fornecimento circulante de WMDR é de 999.97M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WMDR? WMDR atingiu um preço máximo histórico de 0.00259935 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WMDR? WMDR atingiu um preço minímo histórico de 0.00015908 USD . Qual é o volume de negociação de WMDR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WMDR é -- USD . WMDR vai subir ainda este ano? WMDR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WMDR para uma análise mais detalhada.

