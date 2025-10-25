O preço ao vivo de W Coin hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de W COIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de W COIN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de W Coin hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de W COIN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de W COIN facilmente na MEXC agora.

Mais sobre W COIN

Informações sobre preços de W COIN

Tokenomics de W COIN

Previsão de preço de W COIN

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de W Coin

Preço de W Coin (W COIN)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 W COIN para USD

--
----
-1.70%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de W Coin (W COIN)
Última atualização da página: 2025-10-25 20:22:57 (UTC+8)

Informações de preço de W Coin (W COIN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-1.73%

-6.05%

-6.05%

O preço em tempo real de W Coin (W COIN) é --. Nas últimas 24 horas, W COIN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de W COIN é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, W COIN variou -0.34% na última hora, -1.73% nas últimas 24 horas e -6.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de W Coin (W COIN)

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

--
----

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

930.47M
930.47M 930.47M

930,470,155.778194
930,470,155.778194 930,470,155.778194

A capitalização de mercado atual de W Coin é $ 5.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de W COIN é 930.47M, com um fornecimento total de 930470155.778194. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.93K.

Histórico de preços de W Coin (W COIN) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de W Coin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de W Coin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de W Coin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de W Coin em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-1.73%
30 dias$ 0-20.92%
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é W Coin (W COIN)

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Previsão de preço do W Coin (em USD)

Quanto valerá W Coin (W COIN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em W Coin (W COIN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para W Coin.

Confira a previsão de preço de W Coin agora!

W COIN para moedas locais

Tokenomics de W Coin (W COIN)

Compreender a tokenomics de W Coin (W COIN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token W COIN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre W Coin (W COIN)

Quanto vale hoje o W Coin (W COIN)?
O preço ao vivo de W COIN em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de W COIN para USD?
O preço atual de W COIN para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de W Coin?
A capitalização de mercado de W COIN é $ 5.93K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de W COIN?
O fornecimento circulante de W COIN é de 930.47M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de W COIN?
W COIN atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de W COIN?
W COIN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de W COIN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para W COIN é -- USD.
W COIN vai subir ainda este ano?
W COIN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do W COIN para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 20:22:57 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o W Coin (W COIN)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,686.68
$111,686.68$111,686.68

+1.49%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,950.88
$3,950.88$3,950.88

+1.59%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.07491
$0.07491$0.07491

+106.93%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.42
$193.42$193.42

+2.09%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$8.3419
$8.3419$8.3419

-57.14%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,950.88
$3,950.88$3,950.88

+1.59%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,686.68
$111,686.68$111,686.68

+1.49%

Logo de Solana

Solana

SOL

$193.42
$193.42$193.42

+2.09%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5616
$2.5616$2.5616

+3.29%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19811
$0.19811$0.19811

+1.63%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000168
$0.000000000000168$0.000000000000168

+68.00%

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$1.122170
$1.122170$1.122170

+149,522.66%

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.9626
$0.9626$0.9626

+3,750.40%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de HODL

HODL

HODL

$0.9626
$0.9626$0.9626

+3,750.40%

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000006000
$0.0000000000000000006000$0.0000000000000000006000

+2,602.70%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005727
$0.0005727$0.0005727

+694.31%

Logo de Giggle Fund

Giggle Fund

GIGGLE

$253.14
$253.14$253.14

+179.58%

Logo de Reaxa

Reaxa

REAXA

$0.0005378
$0.0005378$0.0005378

+120.95%