O que é Vox Royale (VXR)

Vox Royale is a dynamic, competitive game that incorporates an extensive range of blockchain mechanics, such as play-to-earn (P2E), wagering, revenue sharing, and staking. Built using Unity, it showcases low-poly voxel-style graphics, providing a distinctive and engaging visual experience. The game is designed for cross-platform play, ensuring accessibility and connectivity for a diverse player base across various devices. This approach not only enhances the gaming experience but also maximizes player interaction and enjoyment.

