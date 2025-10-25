O que é Vouch Staked PLS (VPLS)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS. PLS staked in the Vouch ecosystem is used to run validators and gain rewards. People who stake their PLS, in the Vouch app, are given the liquid staking token vPLS. The price of vPLS originally started as the same price as PLS but constantly increases over time to include the yield gained from the validator efforts. The yield is delivered in the form of an increased vPLS token value relative to PLS. The standard block rewards are paid to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch ecosystem as revenue. There are two sources of revenue in the Vouch ecosystem. The first is the priority fees from the validators. The second source of the revenue comes from a buy/sell fee on the Vouch token. All of this revenue goes into the Vouch ecosystem and is distributed to system participants. A percentage of this revenue, plus the regular validator rewards, are paid back to the holders of vPLS. Thus constantly increasing the value of vPLS. This percentage will generally vary between 10-20%. The percentage at Vouch token launch was 24%. vPLS does not have a fixed supply. When PLS is staked in the system, vPLS is minted in response. Therefore its supply constantly varies depending on the amount of PLS staked in the Vouch staking app. vPLS is held privately in stakers wallets. You retain self-custody of your PLS in the form of vPLS that can be redeemed through the Vouch app. The redemption time can vary, depending on the amount being redeemed. Smaller amounts are generally instant. Large amounts can take 3-5 days to bring validators offline and unlock PLS. There is a PLS/vPLS pair on PLSX where you can instantly swap your vPLS to PLS rather than redeeming through the Vouch app. The Vouch liquid staking protocol launched in October of 2024 and has run flawlessly since. The staking protocol was launched in collaboration with the StaFi team, utilising their open-source liquid staking protocol that had been running, exploit free, for over four years.

Recurso de Vouch Staked PLS (VPLS) Site oficial

Previsão de preço do Vouch Staked PLS (em USD)

Quanto valerá Vouch Staked PLS (VPLS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Vouch Staked PLS (VPLS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Vouch Staked PLS.

Confira a previsão de preço de Vouch Staked PLS agora!

VPLS para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Vouch Staked PLS (VPLS)

Compreender a tokenomics de Vouch Staked PLS (VPLS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token VPLS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Vouch Staked PLS (VPLS) Quanto vale hoje o Vouch Staked PLS (VPLS)? O preço ao vivo de VPLS em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de VPLS para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de VPLS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Vouch Staked PLS? A capitalização de mercado de VPLS é $ 3.91M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de VPLS? O fornecimento circulante de VPLS é de 114.08B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de VPLS? VPLS atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de VPLS? VPLS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de VPLS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para VPLS é -- USD . VPLS vai subir ainda este ano? VPLS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do VPLS para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Vouch Staked PLS (VPLS)