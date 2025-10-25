Informações de preço de Vooz Coin (VOOZ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00131691$ 0.00131691 $ 0.00131691 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.86% Alteração de Preço (1D) +1.34% Variação de Preço (7d) +2.51% Variação de Preço (7d) +2.51%

O preço em tempo real de Vooz Coin (VOOZ) é --. Nas últimas 24 horas, VOOZ foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VOOZ é $ 0.00131691, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VOOZ variou +0.86% na última hora, +1.34% nas últimas 24 horas e +2.51% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Vooz Coin (VOOZ)

Capitalização de mercado $ 288.24K$ 288.24K $ 288.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 288.24K$ 288.24K $ 288.24K Fornecimento Circulante 998.41M 998.41M 998.41M Fornecimento total 998,410,184.147502 998,410,184.147502 998,410,184.147502

A capitalização de mercado atual de Vooz Coin é $ 288.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VOOZ é 998.41M, com um fornecimento total de 998410184.147502. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 288.24K.